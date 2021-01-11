Тотьмянина села на колени Ягудину на пляже в Дубае

«Какие красивые, какие счастливые! Здоровья и счастья вам и вашим девочкам». «Как приятно смотреть на вас. Очень красивая семья». «Танюшечка, храни тебя Господь, будь счастлива, я молюсь за тебя всегда, просто знай это». «Ребята, вы классные, отличного отдыха!»