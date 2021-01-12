Даниил Самсонов пострадал из-за серьёзных нагрузок. Можно ли победить синдром Осгуда-Шляттера?

Совсем недавно фигуриста Даниила Самсонова называли новым проектом Тутберидзе и едва ли не главным шансом лучшего тренера мира на успех в мужском одиночном катании. В 14 лет невысокий мальчишка со стальным характером бесстрашно прыгал четверные и по сложности программ превосходил многих взрослых спортсменов. Поразительная целеустремлённость и мастерство тренерского штаба должны были сделать Самсонова звездой мирового фигурного катания, но внезапно прыжки посыпались, а результаты упали. Злые языки тут же заговорили о неумении Тутберидзе работать с мальчиками. Однако вскоре выяснилось, что преградой на пути Самосонова к большим победам стали серьёзные проблемы со здоровьем. Чем же опасна болезнь Осгуда-Шляттера и почему её называют профессиональной для фигуристов?

Мальчик-вундеркинд

Талант Самсонова засверкал на юниорском чемпионате России 2019 года. 13-летний парень с чистым четверным лутцем обаял пермских зрителей и завоевал золото в компании более старших и опытных фигуристов, за что удостоился звания вундеркинда. На чемпионат мира Даниил не попал по возрасту (родился на 12 дней позже, чем требовалось для допуска на турнир), но уже в начале следующего сезона дебютировал на международной арене. На этапе Гран-при среди юниоров в Польше ученик Тутберидзе не только опередил чемпиона Италии Даниэля Грассля и японского таланта Юму Кагияму, но и установил два юниорских мировых рекорда. О Самсонове заговорили как о восходящей звезде российского фигурного катания, но для специалистов успехи Даниила не были неожиданными. Несмотря на юный возраст, спортсмен демонстрирует высокое качество исполнения самых сложных элементов. В его программах присутствуют не только элементы ультра-си, но и сложные каскады с риттбергером, что у мужчин встречается нечасто. За два года Самсонов разучил почти все четверные — сальхов, флип, лутц и тулуп, причём квады в его исполнении получаются высокими и внешне очень лёгкими. Кроме того, он хорошо скользит и прекрасно чувствует музыку, что позволяет ему не отставать от конкурентов в оценке за компоненты. В прошлом сезоне Даниил защитил титул сильнейшего юниора страны, но в целом выступал неровно, часто падал и ошибался на непрыжковых элементах. На чемпионат мира в Таллинн спортсмен не поехал из-за травмы, а вскоре открылась и истинная причина его спада.

Плата за прыжки

В межсезонье стало известно, что у Самсонова диагностировали синдром Осгуда-Шляттера — заболевание суставов, которое чаще всего появляется у подростков в ходе повреждения большой берцовой кости. Из-за серьёзной нагрузки на колени во время изучения прыжков и не до конца сформировавшегося скелета болезнь Осгуда-Шляттера достаточно распространена в фигурном катании. Болезнь сопровождается постоянной сильной болью в коленях, которая проявляется даже при ходьбе, не говоря о физических нагрузках. Поэтому врачи рекомендуют отказываться от тренировок на весь срок восстановление, которое может занимать около двух лет.

Тутберидзе помогла Самсонову пережить кризис

Для фигуриста с амбициями и перспективами Самсонова столь длительная пауза в тренировках почти наверняка означала бы конец карьеры, поэтому Даниил при помощи специалистов делает всё, чтобы как можно быстрее справиться с неприятным заболеванием. В течение трёх недель он проходил курс физиотерапии, после чего вернулся на лёд и приступил к тренировкам по индивидуальному графику. «Надо сказать огромное спасибо нашим тренерам. Они помогли ребёнку осознать важность того, что порой лучше где-то приотпустить ситуацию, чтобы дать организму возможность восстановиться и выйти на пик формы к нужным стартам. Что не надо форсировать подготовку, потому что в итоге ты вообще можешь остаться без возможности заниматься любимым делом», — говорила мама Даниила ТАСС. Врач сборной Росси по фигурному катанию Филипп Шветский рассказывал, что во время интенсивных тренировок у Даниила возникли проблемы с суставами, и на фоне роста организма развилась болезнь. По его словам, на данный момент спортивная карьера фигуриста приостановлена. Такое решение было принято, чтобы не усугубить ситуацию. Когда Самсонов полностью восстановится, то сможет вернуться к обычным тренировкам.

Есть ли у Самсонова шансы на возвращение?

Восполнить долгую паузу и вернуться на прежний уровень Даниилу будет тяжело, но ставить крест на его карьере точно не стоит. Известны случаи, когда спортсмены сталкивались с такой же проблемой, но всё равно продолжали добиваться высоких результатов. Например, Марк Кондратюк тоже переболел Осгудом-Шляттером. Год фигурист не выходил на лёд, а затем снова встал на коньки, выучил четверные и сенсационно завоевал бронзу взрослого чемпионата России.