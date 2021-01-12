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Матч-центр
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
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Бундеслига

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Майнц
Майнц
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Байер
Байер
1 1
Вердер Вердер
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
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3 из 3
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Леванте
Леванте
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Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
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Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
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Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
23:15
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13 января

Английская Премьер-лига

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Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:15
Фулхэм Фулхэм
14 января

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1 из 1
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Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
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Унион
Унион
22:30
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
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Вердер
Вердер
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
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Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:05
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

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Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
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Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

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3 из 4
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Боруссия М
20:30
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Герта
Герта
22:30
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Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
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Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси

Плющенко показал настоящие дома Трусовой, Косторной и Липницкой 

Sport24 и ещё 3 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко отреагировал на новость о том, что его ученицы якобы живут не в обещанных коттеджах, а в более скромных домах. Плющенко в сторис инстаграма показал места проживания Александры Трусовой, Алены Косторной и Юлии Липницкой.
Плющенко отметил, что на большой территории есть где разгуляться и даже можно бегать кроссы. Он же отметил, что не стоит запускать дроны, чтобы не обижаться, что их сбили.
На территории также находится каток, где тренируются фигуристки. Здание было построено на территории в 3 тысячи квадратных метров.
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Фигурное катание , Видео , Александра Трусова , Юлия Липницкая , Евгений Плющенко
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