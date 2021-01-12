Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко отреагировал на новость о том, что его ученицы якобы живут не в обещанных коттеджах, а в более скромных домах. Плющенко в сторис инстаграма показал места проживания Александры Трусовой , Алены Косторной и Юлии Липницкой

Плющенко отметил, что на большой территории есть где разгуляться и даже можно бегать кроссы. Он же отметил, что не стоит запускать дроны, чтобы не обижаться, что их сбили.

На территории также находится каток, где тренируются фигуристки. Здание было построено на территории в 3 тысячи квадратных метров.