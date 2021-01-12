«Интерес к уголовному делу по факту клеветы в адрес Саши не потерян. Я всегда все дела довожу до конца. Комментариев никаких по ходу дела не имею права давать, потому что это все серьезно, мы подписывали соответствующий документ. Но скоро будет большая бомба. Посмотрите, какая», — сказала Рудковская в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.