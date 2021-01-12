Известный продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, анонсировала громкий поворот в деле, связанном с публикациями о болезни 8-летнего сына — юного фигуриста Александра Плющенко. В ноябре прошлого года сообщалось, что Рудковская добилась возбуждения уголовного дела.
«Интерес к уголовному делу по факту клеветы в адрес Саши не потерян. Я всегда все дела довожу до конца. Комментариев никаких по ходу дела не имею права давать, потому что это все серьезно, мы подписывали соответствующий документ. Но скоро будет большая бомба. Посмотрите, какая», — сказала Рудковская в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.
В мае прошлого года некоторые СМИ сообщили, что у сына Плющенко синдром Аспергера — общее нарушение психического развития. Недавно появилась информация о том, что опубликовавшим ложную информацию о болезни грозит штраф или 240 часов обязательных работ.