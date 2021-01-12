Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в «сториз» на своей официальной странице в « Инстаграме » ответил на вопрос одного из пользователей насчёт съёмок своей жены, олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании Татьяны Тотьмяниной , для журнала Playboy. Для популярного издания Татьяна снялась в 2014 году.

«Нравятся фото жены с Playboy журнала?» — поинтересовался подписчик? «Странный вопрос. Как же такая красота может не нравиться. Просто ошуительная фотосессия», — ответил Ягудин.

instagram.com/alexei.yagudin/

Ягудин является двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров. Он был введён в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс.