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Плющенко согласился подраться с хореографом группы Тутберидзе 

News.ru и ещё 1 14 часов назад
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на заявление в свой адрес хореографа из команды Этери Тутберидзе — Алексея Железнякова. Последний предложил двукратному олимпийскому чемпиону подраться и в грубой форме вызвал на бой известного спортсмена.
Плющенко принял предложение выяснить отношения «по-мужски». При этом, он не против сойтись с оппонентом и в перчатках, и без них, и по правилам, и без. Кроме того, Плющенко заподозрил Железнякова в желании завоевать некоторую популярность из-за скандала.

Пускай [Алексей Железняков] с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой, — цитирует Евгения Плющенко портал Sport24.

Накануне Железняков, работающий в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, в социальной сети обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с угрозами. Специалист захотел подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот».
Спор между Евгением Плющенко и Александром Железняковым произошёл в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Сам конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.
Штаб Тутберидзе также выложил в сторис в социальной сети Instagram сообщения, в которых Яна Рудковская приглашала фигуристку Алину Загитову в академию супруга. Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с олимпийской чемпионкой Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии. Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе, писал NEWS.ru.
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Комментарии 17
Фигурное катание , Видео , Алексей Железняков , Александра Трусова , Алена Косторная , Яна Рудковская , Алина Загитова , Александр Железняков , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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