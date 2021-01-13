Плющенко принял предложение выяснить отношения «по-мужски». При этом, он не против сойтись с оппонентом и в перчатках, и без них, и по правилам, и без. Кроме того, Плющенко заподозрил Железнякова в желании завоевать некоторую популярность из-за скандала.

Пускай [Алексей Железняков] с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой, — цитирует Евгения Плющенко портал Sport24.

Накануне Железняков, работающий в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, в социальной сети обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с угрозами. Специалист захотел подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот».

Спор между Евгением Плющенко и Александром Железняковым произошёл в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Сам конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная , Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.