Об этом сообщает Sport24. По ее словам, сравнимого накала страстей, с тем, что был на льду "Трактор Арены", не было до этого никогда. Рудковская заявила, что у нее остались вопросы по судейству на турнире, и отметила, что тройка призеров в женском одиночном катании должна была выглядеть по-другому.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.