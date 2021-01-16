Несколько дней назад одно из изданий выложило фото построек, где якобы живут фигуристки, назвав их «сараями». Позже выяснилось, что в кадр попало другое здание, и Плющенко пришлось провести экскурсию по участку и показать настоящие коттеджи.

«Недавно была новость, что спортсмены Академии живут в каких-то сараях. Мы вынуждены на это отвечать и делать какие-то контрвыпады. Показывать реальные домики, где живут спортсмены и их территории. Скажите, кому это надо было? Ответ очевиден», — рассуждала Рудковская в интервью Sport24.

В субботу утром совладелица «Ангелов Плющенко» показала подписчикам у себя в инстаграме, как живут юные звезды.

Экскурсия начинается с дома Юлии Липницкой — олимпийской чемпионки — 2014, которая несколько месяцев назад начала работать с юными фигуристами академии.

«Немного про наши «сараи» для спортсменов», — шутит Рудковская.

У Липницкой просторный белый двухэтажный дом. Особенно эффектно он смотрится на фоне большого количества выпавшего снега.

В распоряжении Sport24 оказались кадры интерьера кухни дома Липницкой, которая находится на втором этаже коттеджа. Стену украшает хоккейный свитер олимпийской команды российских хоккеистов с автографами всех игроков, которые в 2018 году выиграли золото Игр в Пхенчхане. Гарнитур и стулья выполнены в темно-сером цвете. Стену над кроватью украшает рисунок оленя.

Sport24

Продолжается прогулка по участку у дома двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. Двухэтажный дом облицован деревом, на входе висит стильный фонарь в форме головы оленя и табличка «Русская ракета. Queen of quads (королева четверных)», где фигуристка в образе Саши выполняет вращение «заклон». Вопросов, кто здесь живет, ни у кого возникать не должно.

«Симпатичный, конечно, «сарайчик» у Саши Трусовой. С частной территорией и со своим прудом», — отмечает в сторис Рудковская.

Экскурсия продолжается показом интерьера домика Трусовой. Внутри все выполнено в древесном стиле, который создает дополнительный уют. Кроме древесного в интерьере много серого — диван, ковры, постель, даже посуда Русской Ракеты этого цвета. Выглядит стильно.

Sport24

Ранее Плющенко показал, как снаружи выглядит дом Алены Косторной — коттедж белого цвета, который находится рядом с баней.

«Если нужно, можно попариться в бане», — отмечал двукратный олимпийский чемпион у себя в инстаграме.

В распоряжении Sport24 оказалось видео интерьера дома Алены Косторной. Внутри дом похож по стилю на коттедж Саши Трусовой, однако все выполнено в немного более светлых тонах. Например, кухонный гарнитур у Алены нежно-бежевого цвета. На стене в гостиной висит портрет фигуристки (произвольная программа сезона-2020/21). Это жилье тоже не перепутаешь ни с каким другим.