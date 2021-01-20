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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка гуляет по заснеженному Крестовскому острову в Санкт-Петербурге.

«Сегодня я была в сказке под названием «Крестовский остров», — подписала она фото.

Вот что написали подписчики в комментариях.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место. Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.