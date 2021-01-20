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Воспитанница Жулина упекла французского тренера за решётку 

Елена Прошина 7 часов назад
Воспитанница Жулина упекла французского тренера за решётку
Фото: Reuters
Во Франции по обвинению в серии домогательств к ученицам арестован тренер по фигурному катанию Жиль Бейер, сообщает «Экспресс-газета». Первой о неспортивном поведении известного наставника рассказала спортсменка Сара Абитболь.
Абитболь, которая давно завершила достаточно успешную карьеру (она 10-кратная чемпионка Франции, серебряный призер чемпионата Европы, и бронзовый призер чемпионата мира — прим. ред.), написала мемуары под названием «Такое долгое молчание». В книге фигуристка рассказала, что Жиль Бейер приставал к несовершеннолетним (15-17 лет) воспитанницам спортивного интерната: он ложился на растягивающихся учениц, раздвигал им ноги, страстно дышал в шею. Абитболь не повезло больше других. Однажды тренер пришел к ней в спальню и изнасиловал. Секс по принуждению продолжался на протяжении двух лет, написала спортсменка. Она добавила, что никому не рассказала о поведении тренера, потому что боялась, что ей никто не поверит.
Именно из-за Бейера Абитболь перешла в парное катание, чтобы тренироваться у другого человека. Спустя долгое время она рассказала об изнасилованиях отцу. Тот настаивал на привлечении наставника к ответственности через суд, однако фигуристка решила сначала пожаловаться министру спорта Франции Жан-Франсуа Ламуру, а затем президенту национальной федерации ледовых видов спорта Дидье Галаге. Оба ничего не предприняли. Между тем, о приставаниях со стороны Бейера заявили еще три фигуристки Летиция Юбер, Элен Годар, Наджма Махамуд.
Ситуация изменилась, когда во главе федерации ледовых видов спорта встала бывшая воспитанница российского тренера Александра Жулина Натали Пешала. Бейера арестовали. По предварительным данным, правоохранителям придется изучать более 300 случаев сексуального насилия с его стороны.
Видео дня. «Арсенал» одержал разгромную победу в 19-м туре АПЛ
Комментарии
Фигурное катание , Российские спортсменки , Сексуальные спортсменки
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