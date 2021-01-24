Ягудин будет ведущим командного турнира в Москве 

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что будет комментатором и ведущим командного турнира фигуристов в Москве.

"Рад, что мне выпала честь комментировать и быть ведущим командного турнира лучших фигуристов России", — написал Ягудин в Instagram.

В соревнованиях примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).