«Я была действительно шокирована, когда увидела, как Александра Трусова впервые приземлила четверной. Я смотрела в зале, мы с моим тренером и мамой смотрели вместе, и были так потрясены. История была почти у меня перед глазами. Я подумала: «Боже мой. Она заставляет меня думать, что она не человек», — сказала 16-летняя Ю Ен в интервью официальному сайту МОК.