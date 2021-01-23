"Дети травмируются. Это убийство на самом деле. Нужна мера. Я их не гоню. Есть тренеры, которым вот сегодня надо, завтра уже поздно. Это неправильно. Надо фигуристов готовить к будущему, к большим стартам и долголетию. Чтобы они катались долго. Не вспышка: одни соревнования выиграли и исчезли, их никто не помнит, они не знают что делать, куда бежать", — сказал Плющенко.