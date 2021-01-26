Константинова нашла нового тренера

Бронзовая призёрка Универсиады 2019 года по фигурному катанию Станислава Константинова будет тренироваться под руководством Виктории Буцаевой в СШОР «Москвич».
Об этом сообщила Буцаева, слова которой передаёт РИА Новости.
Она отметила, что пока вопрос об официальном оформлении фигуристки в её группу не стоит.
«Мы только пробуем начать сотрудничество», — добавила тренер.
С 2020 по 2021 год Константинова тренировалась в академии Евгения Плющенко, до того — у Валентины Чеботарёвой.
Ранее Константинова назвала причину ухода из академии Плющенко.