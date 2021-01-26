«Ааааааааааааааа»: Медведева спустилась в метро

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпиона мира и Европы Евгения Медведева побывала в московском метрополитене, о чем сообщила своим подписчикам в инстаграме, опубликовав видео.

pic.twitter.com/piI0d8mRfo— Арсен Версен (@optaluna) January 26, 2021 Фигуристка призналась, что этот поход в метро стал для нее первым за длительное время.

«Я не была в метро 3 года. Ааааааааааааааа. Еще все перекрыто», — написала Медведева.