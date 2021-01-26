Трусова и Щербакова сразятся с Колядой на прыжковом турнире

Девушки против юношей, Тарасова — судья

Первый в истории России командный турнир — Кубок Первого канала, который пройдет в «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля, — становится все более интригующим.

Напомним, в этом турнире сразятся две команды, возглавляемые капитанами Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой и состоящие из лучших российских фигуристов во всех четырех видах — женском одиночном катании, мужском одиночном, спортивных парах и танцах на льду.

Однако и это еще не все: в первый день Кубка, 5 февраля, пройдет необычный турнир, в рамках которого спортсмены будут соревноваться только в исполнении прыжков — без всех остальных элементов программы, музыки и прочего. Только спорт в чистом виде. И 26 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила подробности прыжкового турнира.

1) Команда девушек будет соревноваться против команды мужчин;

2) Состав женской команды: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева;

3) Состав мужской команды: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев;

4) Соперники борются за «существенный денежный приз» из призового фонда турнира, который составляет 10 млн рублей.

Также стало известно, что в состав судей с большой долей вероятности войдет известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.

«Генеральный директор ФФККР Александр Коган пригласил меня стать судьей прыжкового турнира на Кубке Первого канала. Скорее всего, я выступлю в этой роли на этих интересных соревнованиях, — заявила Тарасова в комментарии РИА «Новости». — Прыжковые соревнования сами по себе очень симпатичные, очень интересные. Очень радостно, что, когда в мире почти не проводятся никакие соревнования, когда вообще все это может загнуться, наша федерация делает по-настоящему правильные шаги. Любые нововведения всегда интересны».

Нет сомнений, что прыжковому турниру рады и сами фигуристы — особенно «технари» вроде Трусовой, которые делают больше упора на прыжки, чем на красоту скольжения и передачу образа.

«Саша всегда хотела посоревноваться с мальчиками именно в прыжках и давно об этом говорила. Это было ее идеей, мечтой, которая сейчас реализуется, — рассказал ТАСС тренер Трусовой Евгений Плющенко. — Мы готовимся, тренируемся, но самая главная наша цель в этом сезоне — достойно выступить на чемпионате мира, поэтому предстоящий московский старт будет для нас подготовительным».

На этом фоне вспоминаются слова Дмитрия Алиева, сказанные еще в ноябре 2019 года на этапе Гран-при в Москве.

«Трусова хочет соревноваться с парнями? Было бы интересно. Сашка бы нас иногда натягивала, так сказать…— признавал фигурист. — На Сашу мы равняемся, она большой молодец. Я не против посоревноваться — это даже интересно».

На что способны девушки в борьбе с мужчинами?

В преддверии прыжкового турнира можно вспомнить, какие элементы исполняют его участники.

Трусова владеет пятью разными четверными прыжками и тройным акселем, то есть всеми существующими элементами ультра-си! Правда, не все из них девушка показывала на турнирах: 1) с тройного акселя она либо падала, либо допускала недокрут и степ-аут (приземление на две ноги), 2) четверной риттбергер она демонстрировала пока только на тренировках.

Но зато другие элементы ультра-си Русская Ракета уже успешно исполняла на соревнованиях — четверные лутц, флип, тулуп и сальхов. Из этих прыжков в текущем сезоне она регулярно и качественно показывала лутц и тулуп.

Если говорить о сальхове, то он удался фигуристке только на этапе Кубка России в Казани, а флип она вообще не делала с прошлого сезона, когда в финале Гран-при стала первой женщиной в истории фигурного катания, которой покорился этот прыжок на соревнованиях.

И еще одна ограничивающая ремарка: на своем последнем турнире на данный момент — чемпионате России в декабре — Трусова исполняла только четверной лутц.

«На Гран-при России у меня уже была травма, и тренеры говорили мне упростить контент, но я не позволила. А сейчас уже деваться было некуда. На данный момент могу прыгать только лутц из четверных», — говорила тогда Русская Ракета.

Но даже с травмой девушка уверенно показала два четверных лутца, получив +3,61 и +2,63 балла сверху по шкале GOE (Grade Of Execution — шкала качества исполнения).

Таким образом, можно быть уверенным в том, что Русская Ракета продемонстрирует на прыжковом турнире образцовый лутц. Если же за месяц, прошедший с чемпионата России, девушка успела восстановиться от травмы, то она может показать и безупречный четверной тулуп, которым восхищалась в прессе Тарасова.

А на флип и сальхов Русская Ракета может пойти, если будет нужно для успеха команды. Хотя в программе эти прыжки она успешно не совмещала, но на этом турнире не нужно будет тратить силы на множество других элементов, демонстрировать красоту скольжения и отыгрывать образ. Так что высока вероятность, что в таких условиях Трусова сможет безошибочно показать любой элемент. Другое дело, что такие подвиги могут не понадобиться, учитывая, что в команде есть девушки, которые смогут взять на себя сложные для Русской Ракеты элементы.

Анна Щербакова владеет четверными лутцем и флипом. В этом сезоне регулярно исполняла на соревнованиях только флип, но на последнем чемпионате России сумела также показать лутц, который судьи щедро отплюсовали на 4,76 балла.

В теории девушка может продемонстрировать оба прыжка, но, скорее всего, ограничится флипом. Больше никто из команды не владеет им так уверенно, как Анна, так что эта суперспособность весьма кстати.

Камила Валиева владеет четверным тулупом и тройным акселем. Однако триксель она освоила только осенью и еще ни разу не исполняла чисто на соревнованиях — в первый раз допустила степ-аут, а во второй упала. Так что в интересах команды 14-летняя ученица Тутберидзе, скорее всего, будет исполнять только четверной тулуп. Он у Валиевой так же безупречен, как у Трусовой, но при этом исполняется на еще более впечатляющей высоте.

«Валиева прыгает четверной тулуп на высоте пятерного! На высоте, вполне позволяющей добавить к прыжку еще один оборот, — говорила Тарасова в комментарии РИА «Новости». — Это что-то. Меня потрясла способность ребенка так прыгать».

Елизавета Туктамышева владеет тройным акселем и четверным тулупом. Тулуп показывала пока только на тренировках, поэтому на прыжковом турнире демонстрировать его, скорее всего, не будет. Тем более что этот элемент без проблем возьмут на себя Трусова и Валиева.

А вот тройной аксель никто из девушек не может исполнить с такой стабильностью, как Императрица, — и в этом ее сила для команды.

Правда, на чемпионате России Туктамышева делала его с ошибками, но причина здесь в том, что она тогда не успела восстановиться от коронавируса и связанного с ним карантина. Если ученица Алексея Мишина уже вернулась в оптимальную форму, то ее тройной аксель по стабильности обойдет даже аналогичный элемент у мужчин. Если не учитывать чемпионат России, Туктамышева лишь один раз ошиблась на этом элементе в текущем сезоне.

Михаил Коляда в этом сезоне исполняет из четверных только тулуп — и стабильно на плюсы. Также в каждой программе фигурист делает тройной аксель (этим элементом владеют все мужчины), но чуть менее успешно — бывают даже «бабочки», когда спортсмен от страха слишком рано раскрывается в воздухе и сильно недокручивает обороты. Также по ходу карьеры Коляда демонстрировал на соревнованиях прекрасный четверной лутц и сальхов, но это было давно.

Впрочем, тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина (супруга наставника Коляды Алексея Мишина) рассказала, что на тренировках спортсмен отрабатывает эти элементы.

«У Михаила был большой перерыв из-за проблем со здоровьем, нужно время, — говорила Мишина в интервью изданию «Спорт день за днем» 13 января.

— На тренировках Коляда и сальхов прыгает, и лутц выезжает. Перед каждым стартом принимается отдельное решение, каким должен быть контент, чтобы Миша чувствовал себя максимально уверенно. Алексей Николаевич смотрит и принимает решение. Но однозначно будем идти только на усложнение».

Стоит ли ждать усложнения уже на прыжковом турнире? Узнаем совсем скоро.

Дмитрий Алиев в этом сезоне регулярно демонстрировал четверные лутц и тулуп, а также тройной аксель. К сожалению, успешно ему удавался только тулуп — лишь один раз фигурист исполнил тройной вместо четверного, а в остальном делал этот прыжок на плюсы.

С четверным лутцем ситуация сложнее: в этом сезоне Алиев ни разу не сделал его чисто — в протоколах постоянно вылезают недокруты. Тройной аксель у Дмитрия также нестабилен и часто получается с недокрутом или «бабочкой».

Остается надеяться, что за январь спортсмен поправил здоровье: в декабре он тяжело перенес коронавирус, из-за чего пропустил чемпионат России, а в начале сезона долго не стартовал на соревнованиях (до конца октября) из-за последствий травмы спины.

Может быть, после полного выздоровления к Алиеву вернется стабильность на прыжках и он продемонстрирует это уже на командном турнире в Москве.

Макар Игнатов в этом сезоне регулярно исполняет четверной риттбергер и тулуп, а также тройной аксель. Риттбергер является визитной карточкой Игнатова — больше никто в команде его не делает, а у этого фигуриста он получается идеально. Лишь изредка бывают небольшие недокруты, которые судьи обозначают q (недокрут в четверть оборота), но такие мелкие ошибки не приводят к снижению базовой стоимости прыжка.

У девушек вряд ли кто-то сможет ответить на четверной риттбергер Игнатова — Трусова исполняла этот прыжок только на тренировках, а больше никто и не пытался его разучивать. Так что это явный козырь в рукаве мужской команды.

Андрей Мозалев прыгает четверные флип, тулуп и тройной аксель. Именно он, если понадобится, будет отвечать на флип Щербаковой. Правда, у него этот прыжок получается не так стабильно, как у девушки из группы Тутберидзе. Если Анна не допустила ни одной ошибки на флипе в этом сезоне, то Мозалев примерно в половине случаев сильно недокручивает прыжок (на 180 градусов) и падает. С тулупом и тройным акселем дела получше, но тоже бывают мелкие ошибки, а иногда и падения почти на каждом турнире (особенно на трикселе).

Итог

1) Мужчины превосходят девушек в тройном акселе — этот элемент в команде может исполнить каждый. Да, Туктамышева делает триксель стабильнее любого из мужчин (если вернулась в форму), но больше никто из женской команды ее не поддержит. Попытаться могут Трусова и Валиева, но у них этот прыжок пока нестабилен.

2) По четверным девушки имеют некоторое преимущество. Из мужчин в этом сезоне никто не делал чисто лутц (Трусова исполняет его регулярно и на плюсы); флип показывает только Мозалев с частыми ошибками (Щербакова делает стабильно); тулуп делают все мужчины, но на это с легкостью ответят Трусова и Валиева; сальхов не исполняет регулярно никто (здесь равенство). Только по риттбергеру мужчины могут выйти вперед — его идеально прыгает Игнатов (но Трусова, конечно, может попытаться ответить). Также важно, что девушки в целом показывают свои четверные стабильнее мужчин, редко допуская с них падения.

3) В фавориты какую-либо из команд записывать рано — все будет зависеть от правил турнира. Сколько попыток дадут на прыжок? Будет ли каждый элемент детально оцениваться судьями по сложности захода, высоте, пролетности, верности ребра и красоте выезда, как на соревнованиях, или будет важен сам факт успешного приземления? Будет ли играть роль разнообразие элементов в арсенале команды или главным будет набрать больше по сумме баллов за прыжки? Правила турнира ФФККР пока не огласила, но обещает, что они сделают турнир «непредсказуемым». Вопросов пока очень много, но ясно одно — это будет захватывающее зрелище.