Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Матч-центр
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 0
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
2 1
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 0
Унион Унион
Аугсбург
Аугсбург
0 1
Бавария Бавария
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
0 0
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
3 0
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
3 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер
Байер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Унион Унион
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
3 1
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
0 2
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
1 1
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 4
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
5 1
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Аугсбург Аугсбург
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:15
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
20:30
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
15:00
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон

«Это было так страшно». Как известная российская фигуристка оказалась на грани гибели 

Чемпионат.com 1 час назад
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что сталкивалась с расстройством пищевого поведения. Опасное психологическое заболевание в фигурном катание далеко не редкость, но говорить об этом публично решаются единицы. Чаще всего подобные проблемы становятся достоянием общественности только в самых крайних случаях. Когда болезнь угрожает жизни спортсмена.
Так произошло и с Юлей Антиповой. В 16 лет фигуристка сборной России весила 24 килограмма. На фоне боязни набрать вес у девушки развилась анорексия, из-за которой она оказалась в критическом состоянии.
Тогда никто не мог гарантировать, что Юля вообще останется жива.

Взлёт в парном катании

Миниатюрная Юля Антипова начинала заниматься фигурным катанием в родном Зеленограде, где считалась перспективной одиночницей. В 14 лет девочке предложили попробовать встать в пару с Нодари Майсурадзе, который искал новую партнёршу после расставания с Любовью Илюшечкиной. Юля быстро освоилась в парном катании, и уже в дебютном сезоне красивый дуэт заслужил место в составе сборной. Через год Юля и Нодари уже представляли Россию на чемпионате мира, где смогли попасть в десятку сильнейших.
Мужественного Майсурадзе и хрупкую Антипову рассматривали в качестве резервистов для Олимпиады в Сочи, но по-настоящему громких успехов от них ждали в следующем олимпийском цикле. Однако многообещающую карьеру Юли оборвала страшная болезнь.

Конфликт с тренером на почве лишнего веса

Проблемы начались, когда во время переходного возраста тело спортсменки стало меняться. По словам Юлии, тренер Наталья Павлова жёстко контролировала её вес, наблюдала за приёмами пищи и убирала с тарелки лишнюю еду. За прибавку в весе в 100 граммов наставница могла накричать на подопечную или наоборот перестать с ней разговаривать.

«Это было постоянное давление: ты чуть-чуть поправляешься, и партнёру уже тяжело, он не в состоянии удержать равновесие во время поддержки или вообще может тебя уронить. Павлова говорила: «Либо ты уходишь обратно в одиночное катание, либо принимаешь мои условия», — рассказывала Антипова «Советскому спорту».

Фигуристка вспоминала, что по настоянию тренера Артура Дмитриева села на диету: «Утром чай, немного творога, днём мясо, овощи. Вечером — огурчик, помидорчик, если не наелась — ещё один огурчик».
Павлова признавала, что её не устраивала форма ученицы, но утверждала, что речь шла о серьёзной прибавке в весе: «Если Юля считает, что сто граммов — это шесть килограммов, которые она прибавила, то на эту тему говорить просто глупо… Юля в течение нескольких недель начинает прибавлять килограммы. Два, потом ещё два — всего шесть. Представляете? Шесть килограммов! Я поговорила с Юлей. Затем вызвала родителей. Объясняла: „Это серьёзно. Девочка может получить травму“. Никто не требовал прекратить есть, я просила просто убрать лишнее».
Антипова весила 24 кг и почти не двигалась
Конфликт с Павловой привёл к тому, что родители Антиповой попросили федерацию перевести дочь в другую группу. В итоге Юля с Нодари стали тренироваться у Артура Дмитриева, однако ситуация не улучшилась. Летом 2014 года перспективная фигуристка оказалась в больнице, где ей поставили диагноз «нервная анорексия». После лечения в психбольнице Электростали девочку перевели в клинику ФМБА. Там Юле вводили питание внутривенно, но вес никак не хотел расти.
«Мы очень испугались: она похудела уже до 24 килограммов, отказывалась даже от воды, была очень бледной, почти не двигалась», — рассказывали родители Юлии.

Российскую фигуристку вернули к жизни в Израиле

Драматичная история Антиповой получила огласку в сентябре 2014-го. Месяц спустя родители перевезли дочь в Израиль. В интернете был организован сбор средств на лечение девушки в клинике «Шнайдер». Позже оплатить услуги центра согласилась Федерация фигурного катания на коньках России.

«Жизнь Юли находилась под угрозой. Это было так страшно! Когда её привезли в Израиль, даже медсёстры клиники «Шнайдер» думали, что Юля не выживет. Конечно, нам они этого не говорили, только потом, когда она пошла на поправку, признались, что, возвращаясь с работы домой, каждый вечер плакали», — вспоминали родители спортсменки.

Спустя полтора месяца состояние Антиповой стало улучшаться, а весной девушку выписали. Летом 2015 года Юля вернулась в Россию и даже снова вышла на лёд, но перезагрузить карьеру после жуткого испытания не смогла. Анорексия лишила талантливую девочку мечту об Олимпиаде, но, пожалуй, это самая маленькая цена, которую можно было заплатить в данной ситуации. Главное, после долгих мучений и борьбы за жизнь Юля снова излучает позитив и смотрит в будущее с оптимизмом.
Чемпионат.com: последние новости
Алёна Косторная назвала причины ухода от Тутберидзе – почему слова чемпионки звучат неубедительно Алёна Косторная назвала причины ухода от Тутберидзе – почему слова чемпионки звучат неубедительно Трусова лайкнула комментарий, где Тутберидзе обвинили во лжи и травле детей после их ухода Трусова лайкнула комментарий, где Тутберидзе обвинили во лжи и травле детей после их ухода Загитова стала самой популярной фигуристкой России. После видео из сауны Загитова стала самой популярной фигуристкой России. После видео из сауны
Комментарии 3
Фигурное катание , Евгения Медведева , Наталья Павлова , Артур Дмитриев , СБОРНАЯ РОССИИ , Электросталь
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение