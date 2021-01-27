Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что сталкивалась с расстройством пищевого поведения. Опасное психологическое заболевание в фигурном катание далеко не редкость, но говорить об этом публично решаются единицы. Чаще всего подобные проблемы становятся достоянием общественности только в самых крайних случаях. Когда болезнь угрожает жизни спортсмена.

Так произошло и с Юлей Антиповой. В 16 лет фигуристка сборной России весила 24 килограмма. На фоне боязни набрать вес у девушки развилась анорексия, из-за которой она оказалась в критическом состоянии.

Тогда никто не мог гарантировать, что Юля вообще останется жива.

Взлёт в парном катании

Миниатюрная Юля Антипова начинала заниматься фигурным катанием в родном Зеленограде, где считалась перспективной одиночницей. В 14 лет девочке предложили попробовать встать в пару с Нодари Майсурадзе, который искал новую партнёршу после расставания с Любовью Илюшечкиной. Юля быстро освоилась в парном катании, и уже в дебютном сезоне красивый дуэт заслужил место в составе сборной. Через год Юля и Нодари уже представляли Россию на чемпионате мира, где смогли попасть в десятку сильнейших.

Мужественного Майсурадзе и хрупкую Антипову рассматривали в качестве резервистов для Олимпиады в Сочи, но по-настоящему громких успехов от них ждали в следующем олимпийском цикле. Однако многообещающую карьеру Юли оборвала страшная болезнь.

Конфликт с тренером на почве лишнего веса

Проблемы начались, когда во время переходного возраста тело спортсменки стало меняться. По словам Юлии, тренер Наталья Павлова жёстко контролировала её вес, наблюдала за приёмами пищи и убирала с тарелки лишнюю еду. За прибавку в весе в 100 граммов наставница могла накричать на подопечную или наоборот перестать с ней разговаривать.

«Это было постоянное давление: ты чуть-чуть поправляешься, и партнёру уже тяжело, он не в состоянии удержать равновесие во время поддержки или вообще может тебя уронить. Павлова говорила: «Либо ты уходишь обратно в одиночное катание, либо принимаешь мои условия», — рассказывала Антипова «Советскому спорту».

Фигуристка вспоминала, что по настоянию тренера Артура Дмитриева села на диету: «Утром чай, немного творога, днём мясо, овощи. Вечером — огурчик, помидорчик, если не наелась — ещё один огурчик».

Павлова признавала, что её не устраивала форма ученицы, но утверждала, что речь шла о серьёзной прибавке в весе: «Если Юля считает, что сто граммов — это шесть килограммов, которые она прибавила, то на эту тему говорить просто глупо… Юля в течение нескольких недель начинает прибавлять килограммы. Два, потом ещё два — всего шесть. Представляете? Шесть килограммов! Я поговорила с Юлей. Затем вызвала родителей. Объясняла: „Это серьёзно. Девочка может получить травму“. Никто не требовал прекратить есть, я просила просто убрать лишнее».

Антипова весила 24 кг и почти не двигалась

Конфликт с Павловой привёл к тому, что родители Антиповой попросили федерацию перевести дочь в другую группу. В итоге Юля с Нодари стали тренироваться у Артура Дмитриева, однако ситуация не улучшилась. Летом 2014 года перспективная фигуристка оказалась в больнице, где ей поставили диагноз «нервная анорексия». После лечения в психбольнице Электростали девочку перевели в клинику ФМБА. Там Юле вводили питание внутривенно, но вес никак не хотел расти.

«Мы очень испугались: она похудела уже до 24 килограммов, отказывалась даже от воды, была очень бледной, почти не двигалась», — рассказывали родители Юлии.

Российскую фигуристку вернули к жизни в Израиле

Драматичная история Антиповой получила огласку в сентябре 2014-го. Месяц спустя родители перевезли дочь в Израиль. В интернете был организован сбор средств на лечение девушки в клинике «Шнайдер». Позже оплатить услуги центра согласилась Федерация фигурного катания на коньках России.

«Жизнь Юли находилась под угрозой. Это было так страшно! Когда её привезли в Израиль, даже медсёстры клиники «Шнайдер» думали, что Юля не выживет. Конечно, нам они этого не говорили, только потом, когда она пошла на поправку, признались, что, возвращаясь с работы домой, каждый вечер плакали», — вспоминали родители спортсменки.

Спустя полтора месяца состояние Антиповой стало улучшаться, а весной девушку выписали. Летом 2015 года Юля вернулась в Россию и даже снова вышла на лёд, но перезагрузить карьеру после жуткого испытания не смогла. Анорексия лишила талантливую девочку мечту об Олимпиаде, но, пожалуй, это самая маленькая цена, которую можно было заплатить в данной ситуации. Главное, после долгих мучений и борьбы за жизнь Юля снова излучает позитив и смотрит в будущее с оптимизмом.