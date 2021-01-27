Татьяна Волосожар объявила о беременности

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар ждет ребенка от своего мужа и партнера по фигурному катанию Максима Транькова. О беременности она рассказала на своей странице в Instagram.
Фигуристка опубликовала совместные фото с мужем и четырехлетней дочерью Анжеликой, на снимках у Волосожар хорошо заметен живот.
«Скрывать было оооочень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
34-летняя спортсменка отметила, что хотела как можно дольше сохранить беременность в тайне, но все же рада поделиться с поклонниками «своей главной и лучшей новостью» 2021 года.
Как сообщал «Рамблер», ранее Волосожар рассказала, что именно она стала инициатором их отношений с Траньковым (их роман начался в 2012 году).
В интервью «Спорт-Экспрессу» она отметила, что после этого им стало сложнее работать вместе, так как «все свалилось в одну кучу — работа, отношения, обиды, ссоры».