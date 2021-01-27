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«Влюбилась с первого взгляда». Как фигуристка Грищук променяла принца на фитнес-тренера 

Чемпионат.com 38 минут назад
О любовных историях первой двукратной олимпийской чемпионки в танцах на льду Оксаны Грищук ходят легенды. Фигуристка считала, что её предал Александр Жулин, а позже чуть не вышла замуж за принца Монако.
С кем же эксцентричная спортсменка нашла своё счастье?
И почему занимается воспитанием дочери в одиночку?

Побег от партнёра

Карьера Грищук полна спонтанных и, на первый взгляд, безумных поступков. Первыми тренерами Оксаны в танцах на льду были Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, в их группе девушка каталась с Александром Чичковым, с которым выиграла юниорский чемпионат мира. Однажды Оксана вместе с партнёром и Линичук должна была лететь на семинар во Франции, но накануне вылета пропала. Наталья и Александр пребывали в недоумении, пока не узнали, что Грищук перешла к Наталье Дубовой и встала в пару с Евгением Платовым.
С новым партнёром карьера девушки резко пошла в гору. Дуэт начал собирать медали чемпионатов СССР, Европы и мира, а также принял участие в Олимпиаде-1992. Но вскоре пара Грищук и Платова распалась. В первый раз.

Ради Жулина Грищук бросила фигурное катание

Евгений травмировался и взял перерыв в тренировках, поэтому Оксане пришлось заниматься одной. В это время за 19-летней фигуристкой начал ухаживать один из основных конкурентов — Александр Жулин. К тому моменту он был женат на своей партнёрше Майе Усовой, но, по словам Грищук, убеждал, что брак — это история для прессы и имиджа, не более. Влюблённая девушка верила каждому слову Александра. Во время турне Champions on Ice Жулин купил Грищук обручальное кольцо и сделал ей предложение.

«Однажды в отеле он вытащил меня на лестничную площадку и надел мне его на палец. «Знаешь, — говорит, — я хочу, чтобы ты доказала, что любишь меня по-настоящему». — «Что мне сделать?» И слышу в ответ: «Тебе надо бросить фигурное катание, тогда я объявлю всем, что люблю тебя, и мы будем вместе», — рассказывала Грищук о романе с Жулиным.

Ошеломлённая Грищук ответила согласием и решила оставить фигурное катание ради возлюбленного. Платов стал в пару с Татьяной Навкой, а Грищук ждала, когда Жулин выиграет Олимпиаду и объявит о помолвке. Открыть глаза на происходящее Оксане помог звонок Усовой.

«Она в красках рассказала: у Жулина роман с Таней Навкой. Я поняла, что со мной сыграли злую шутку. Этот человек по натуре Дон Жуан, просто хотел избавиться от соперников», — признавалась Оксана.

Красивая месть

Вскоре Грищук вернулась на лёд и начала тренироваться с неопытным Петром Чернышёвым в группе Линичук и Карпоносова. Дуэт просуществовал полтора месяца, после чего Оксана вновь воссоединилась с Платовым.

«Ради той цели, которая у меня всегда была — стать олимпийским чемпионом — я готов был закрыть глаза на все выходки Оксаны», — признавался Евгений.

Дуэт быстро вернулся на высокий уровень и выиграл Олимпиаду-1994 в Лиллехаммере, а затем и чемпионат мира. Причём на Играх в Норвегии Грищук и Платов обошли фаворитов турнира Усову и Жулина. Так Оксана ответила Александру на обиду, которую он ей нанёс.

«Адская девочка»

Почти весь следующий сезон дуэт пропустил из-за травмы Евгения, но к чемпионату мира фигуристы вновь были во всеоружии. Пара уверенно взяла золото турнира в Бирмингеме и, по задумке тренеров, должна была завершить карьеру и перейти в шоу. Однако Грищук об этом и слышать не хотела, при одной мысли о завершении карьеры у неё наворачивались слёзы.

«Если мне придётся броситься в ноги партнёру, чтобы он изменил своё решение, я не задумываясь сделаю это», — говорила Оксана.

Грищук смогла убедить Платова остаться до следующей Олимпиады, но конфликт с тренерами разрешить не удалось. Фигуристы считали, что Линичук решила сделать ставку на молодую пару Крылова — Овсянников. У дуэта оставался только один вариант — уйти к Тарасовой. После недолгих раздумий Татьяна Анатольевна согласилась взять Грищук и Платова.
Отношения у Грищук и Тарасовой складывались тяжело. Тренер называла фигуристку «адской девочкой» и даже считала, что она «психически не совсем здорова». Перед тренировками с Оксаной Татьяне Анатольевне приходилось выпивать сильнейшие успокоительные, чтобы не срываться на эксцентричную девушку. Но, даже несмотря на бесчисленные мучения на тренировках, пара выдавала шикарные выступления и занимала только первые места.

«Когда Оксана не выходила из себя, она каталась гениально. И за одно такое катание ей многое можно было простить», — признавалась Тарасова.

Смена имени и мечты о Голливуде

Несмотря на многочисленные победы, Грищук не была особо популярной. Её редко узнавали на улицах, а порой принимали за Оксану Баюл, которую россиянка не выносила. Грищук страшно переживала, что несмотря на равноценные титулы, у украинской чемпионки была популярность, а у неё нет. Это и побудило её поменять имя на Пашу, образованного от английского слова passion (страсть). В то же время фигуристка влюбилась в парня, который обещал помочь построить ей карьеру в Голливуде. Перед Олимпиадой Паша была погружена в мечты о славе в киноиндустрии, тренироваться было тяжело.

Грищук едва не стала принцессой Монако

Путь ко второму олимпийскому золоту получился тяжёлым, а сразу после успеха в Нагано Оксана и Евгений окончательно ушли из спорта. В шоу Грищук на какое-то время воссоединилась с Жулиным, и дело даже дошло даже до помолвки. Но фигуристы так и не поженились.
На Олимпиаде в Нагано произошёл ещё один знаковый момент в жизни Грищук. На трибунах присутствовал принц Монако, который мгновенно влюбился в эффектную и темпераментную фигуристку. Альбер очаровал двукратную олимпийскую чемпионку манерами и интеллектом.
Принц осыпал девушку комплиментами, и после двух лет дружеского общения между ними завязались романтические отношения. Фигуристка была представлена монаршей семье, но перспектива стать принцессой Монако Оксану не прельщала. В итоге девушка променяла наследника престола на простого фитнес-тренера по имени Джефф.

«Он был безумно красив. Я влюбилась с первого взгляда. Сила этого чувства была несравнима с тем, что я испытывала к Альберу. О случившемся я сразу сообщила принцу, и наши отношения закончились», — признавалась Грищук.

Мать-одиночка в США

Девушка родила Джеффу дочь Скайлер, однако создать крепкую семью с возлюбленным Грищук не удалось. Фигуристка воспитывает дочь в одиночестве и помогает ей строить карьеру в модельном бизнесе.
В середине нулевых Паша вновь стала Оксаной. Знаменитая спортсменка живёт в США, где работает в академии фигурного катания, иногда участвует в телевизионных шоу и много путешествует. Ей так и не удалось достичь славы в Голливуде и выйти замуж за принца. Но оказалось, что для настоящего счастья этого и не требовалось
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Комментарии 1
Фигурное катание , Геннадий Карпоносов , Наталья Линичук , Оксана Грищук , Александр Жулин , Петр Чернышев , Евгений Платов , Александр Чичков
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