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«Тренер видеть его не мог». Как знаменитый фигурист Уланов бросил Роднину ради любви 

Чемпионат.com 1 час назад
Многие были уверены, что Алексей специально травмировал Ирину, чтобы помочь жене одержать победу.
Романтические чувства в фигурном катании порой разрушают крепкие пары и меняют ход истории. Для трёхкратной олимпийской чемпионки Ириной Родниной всё могло закончиться уже после первой Олимпиады. На своём последнем турнире с Алексеем Улановым Ирина получила тяжелейшую травму, а пока восстанавливалась, партнёр уже ушёл к их главной сопернице.
Отношения между Родниной и Улановым были настолько напряжёнными, что многие посчитали поступок Уланова умышленным.
Неужели титулованный фигурист действительно мог специально уронить партнёршу?

Тренировки с метрономом и уникальный стиль

Знакомство Уланова с будущей трёхкратной олимпийской чемпионкой произошло после ряда неудач, постигших фигуриста сначала в паре с родной сестрой, а затем и в одиночным разряде. Талант Алексея раскрыл Станислав Жук: он не только предложил спортсмену сосредоточиться на парном катании, но и нашёл ему новую партнёршу — 16-летнюю Иру Роднину. По мнению тренера, уровень фигуристки был на порядок выше, поэтому Алексею пришлось много работать, чтобы догнать её.
Партнёрам долго не удавалось почувствовать друг друга. Алексей часто делал элементы с большей амплитудой, чем Ирина, из-за чего нарушалась синхронность. Однако тренер смог исправить ситуацию с помощью одной хитрости: во время проката Уланов и Роднина поочерёдно поворачивались друг к другу спиной, полностью полагаясь на партнёра. Кроме того, Станислав Алексеевич заставил дуэт кататься под звук метронома, благодаря чему становилось понятно, в какой момент фигуристы теряли ритм.
И только когда Ирина и Алексей стали выглядеть на льду единым целым, Жук начал развивать спортсменов технически. При нём дуэт первым в мире исполнил параллельный двойной аксель и комбинацию прыжков аксель — риттбергер — ойлер — двойной тулуп. А сложнейшие поддержки и нестандартные дорожки на высокой скорости стали фирменным почерком молодой пары. Титаническая работа на тренировках. Уже во втором совместном сезоне Ирина и Алексей пробились в число лучших дуэтов СССР, а год спустя впервые стали чемпионами Европы и мира. Эти успехи положили начало трёхлетнему доминированию советского дуэта, венцом которого стал триумф на Олимпиаде-1972 в Саппоро. Однако за идеальными выступлениями и знаменитой улыбкой Родниной стояли сильные переживания и невидимые обычным болельщикам разногласия.

Уланов положил глаз на соперницу

Уланов был старше Родниной на два года и с удовольствием приобщал юную партнёршу к театру и балету. Алексей был уверен, что на первом месте в фигурном катании должен быть артистизм, поэтому атлетичный и динамичный стиль, который исповедовал Жук, вызывал у него противоречия. После чемпионата Европы 1968 года фигурист всерьёз задумался о расставании с Родниной и даже подобрал себе новую партнёршу — Людмилу Смирнову.

«Она мне нравилась именно как фигуристка, как партнёрша, привлекала её манера катания. Я написал Людмиле письмо, но его перехватил Андрей Сурайкин. Видимо, под его диктовку Смирнова написала ответное послание, в котором отказала мне. Думаю, её убедили в том, что я из зависти хочу разбить их успешную пару», — рассказывал Уланов.

После этого инцидента Станислав Жук настоял на том, чтобы Алексей тренировался с Родниной, но работа уже не была прежней. В коллективе чувствовалось напряжение. Уланов часто ругался с партнёршей и критиковал методы тренера, настаивая, что фигурное катание должно быть более театральным. «В итоге мы договорились, что после Олимпиады 1972 года я найду себе другую партнёршу. Я заметил, что между Смирновой и Сурайкиным отношения охладели, и снова подошёл к ней с тем же предложением. На этот раз фигуристка согласилась», — делился спортсмен.

Тяжёлое падение и неприятные подозрения

Спустя несколько месяцев после победы в Саппоро Уланов и Роднина отправились на последний для них чемпионат мира в Калгари. Этот старт закончился драматично. На одной из тренировок после особенно сложной поддержки Ирина оказалась на льду, получив серьёзное сотрясение мозга. Тем не менее от участия в соревновании она не отказалась. Чисто откатав короткую программу, дуэт вышел на произвольную, но вскоре спортсменка почувствовала недомогание: Уланову буквально пришлось выносить партнёршу с катка на руках — как только музыка остановилась, Ирина потеряла сознание. Позже этот случай обсуждали специалисты и простые зрители. Многие полагали, что Алексей мог намеренно навредить Ирине, чтобы помочь своей супруге — Людмиле Смирновой, с которой Уланов к тому моменту официально оформил отношения. А напряжение, царившее между партнёрами, только усиливало это мнение.

«Тренер его видеть не мог. А я тихо с ним «докатывалась». Жук где-то высказал мнение, что травма, которая со мной произошла в Калгари, была не случайна. Будто бы Уланов специально меня на лёд бросил, чтобы дать своей жене возможность выиграть чемпионат мира», — писала Роднина в своих мемуарах, отмечая, что до сих пор не верит в эту теорию.

Тем не менее выступление в Калгари стало финальной точкой для перспективного дуэта. Алексей, как и хотел, встал в пару со Смирновой, а Ирина начала сотрудничать с Александром Зайцевым. Вместе с ним она выиграла ещё две Олимпиады, навсегда вписав своё имя в историю. Уланов со Смирновой не могли конкурировать с Ириной и Александром и через пару лет покинули фигурное катание. А свою тягу к воплощению прекрасного Уланов реализовал через работу в театре «Балет на льду», где несколько лет был ведущим артистом.
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Комментарии 4
Фигурное катание , Видео , Ирина Роднина , Александр Зайцев , Людмила Смирнова , Алексей Уланов , Андрей Сурайкин
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