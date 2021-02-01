Медведева и Загитова станут гостями шоу «Вечерний Ургант» 

Спортсменки, которых в СМИ и соцсетях в последние годы часто сталкивали, преподнося это так, будто Женя и Алина недолюбливают друг друга, были выбраны капитанами команд на командном турнире, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Организаторами соревнованиями являются ФФККР и Первый канал. Медведева и Загитова вдвоем появятся на экране Первого канала в новом выпуске «Вечернего Урганта».

«Евгения Медведева и Алина Загитова расскажут про Кубок Первого канала по финурному катанию», — говорится в анонсе выпуска, который покажут на Первом канале 4 февраля в 23:30 по московскому времени.