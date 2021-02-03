Косторная снялась с командного турнира в Москве

«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», — говорится в сообщении Федерации фигурного катания России (ФФКР).

О том, кто заменит спортсменку на турнире, пока не сообщается.

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