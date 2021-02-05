Медведева заявила об удовлетворении после возвращения к Тутберидзе

"Не знаю, какое слово лучше подобрать, пожалуй, пусть будет "удовлетворение". После моего ухода в мире фигурного катания было очень много напряженности из-за этого, особенно среди болельщиков… Как натянутая веревка. А теперь будто все разом прекратилось. Очень рада, что все теперь хорошо. Очень сложно жить, когда со всех сторон ты слышишь критику, слухи. Мы работаем и делаем все, чтобы подготовиться к турнирам и быть в форме", — приводит слова Медведевой сайт Олимпийского канала.