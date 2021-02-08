Медведева не признала поражения Загитовой на Кубке Первого канала

Команда Алины Загитовой выиграла у коллектива Евгении Медведевой Кубок Первого канала по фигурному катанию. На пресс-конференции капитаны несколько раз поспорили между собой, Медведева заявила, что не признает поражения, а Загитова напомнила, кто стал в этот день победителем.

Первый в истории России командный турнир Кубок Первого канала завершился победой команды Алины Загитовой «Красная машина», которая набрала 2634,95 балла. Второе место заняла команда Евгении Медведевой «Время первых» с результатом 2606,21 балла.

На итоговую пресс-конференцию Загитова пришла немного раньше и охотно начала отвечать на вопросы журналистов.

«Никогда так счастлива не была. Прошла ли у меня аллергия, которая была вчера? Нет, аллергия есть, я все так же нервничала. Но я готова потерпеть ради таких эмоций.

Голос сорван? Я попила воды, более-менее стало. Вчера пила горячий чаек с медом. Сегодня пошла во все тяжкие, можно сказать», — смеялась чемпионка.

Вскоре пришла Медведева, которая перед этим в коридоре прощалась с Анастасией Скопцовой , крепко обнимая подругу, и началась совместная пресс-конференция.

— Ваше мнение о командном турнире?

Загитова: Это очень хорошая идея. У этого турнира нет аналогов во всем мире. Конечно, что-то еще подкорректируют, но надеюсь, что этот турнир оставят в календаре.

Медведева: Я должна извиниться за свой сорванный голос. Не знаю, сколько сиропа от кашля я должна буду выпить, чтобы он стал получше.

Понравилось мне или нет, сказать не могу, потому что разные факторы есть. Впервые проводился этот турнир, и я уверена, что будут вводиться все новые и новые корректировки.

Факт того, что я плакала сегодня два раза (если вспомнить, что в последний раз на публике я плакала на Играх) — это показатель эмоций, которые этот турнир нам подарил.

Здорово, что было три приза — за прыжковый турнир, за победу, а также приз зрительских симпатий. Было бы здорово, если бы на Олимпиаде тоже так было.

— Что вы хотели бы изменить в турнире?

Загитова: Мне все понравилось, но Первый канал с нашей федерацией — перфекционисты и в любом случае будут что-то менять, улучшать.

Медведева: Я не столь лояльна. Все уже вчера поняла мое мнение по поводу жеребьевки. Это самый главный фактор, который я изменила бы. Возможно, я не сторонник таких крупных новшеств в спортивном мире. Поддерживаю жеребьевку, которая ведется вслепую. А о таком выборе спортсменов, который был у нас, надо предупреждать немного пораньше, хотя бы за два дня, чтобы каждый мог просчитать стратегию подбора команды.

К обычным жеребьевкам мы, фигуристы, относимся спокойно, потому что обычно катаем сами за себя, но в командном турнире подбор спортсменов играет большую роль, поэтому я бы хотела подготовиться к этому заранее.

Загитова: У нас у обеих не было времени думать, поэтому…

— Если берем одиночниц, то составы команд были не совсем равны (у «Красной машины» четверными прыжками владели Анна Щербакова Камила Валиева , а в составе «Времени первых» только Трусова. — «Газета.Ru»). Алина, готовы ли вы согласиться с таким мнением?

В танцах может быть большой разрыв по баллам, как и у мальчиков. Поэтому я думаю, что составы были одинаковы.

Но действительно девочки сегодня были молодцы и подняли нашу команду к первому месту.

Как бы ни прошла жеребьевка, какая-то команда была бы сильнее. В этой ситуации я желаю здоровья Алене Косторной. Думаю, с ней этот турнир был бы максимально уравновешен и справедлив ко всем.

Этери Георгиевна Тутберидзе , когда мы стояли на общем фото, сказала здравую мысль: «Было бы здорово, если бы команда России боролась против иностранной команды». Я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом.

Сейчас очень неприятную вещь скажу. У меня и у Алины есть свои болельщики, и часть из них действительно принципиальная. Я все-таки больше болею за спорт, естественно, за себя, потому что это нормально, но для российских болельщиков и спортсменов было бы намного теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то. Да, сейчас у нас нет такой возможности из-за закрытых границ, но надеюсь, что в будущем получится сделать турнир «Наши против всех».

— Ваши дальнейшие творческие планы?

Загитова: Я буду выступать на юбилее Алексея Мишина , а потом в шоу «Ледниковый период» — в роли спортсмена.

Медведева:

Передо мной стоит задача очередного восстановления после очередного осложнения из-за коронавируса. Насколько быстро будет идти восстановление, никто не знает. Я не в самом лучшем состоянии здоровья.

Возможно, я перенервничала на турнире и стала не очень хорошо чувствовать себя сегодня. Что касается планов, то из запланированного уже подтверждено шоу, которое проводит Этери Георгиевна, и это единственное, о чем я могу сейчас сказать.

— Вопрос Евгении. Вы неожиданно появились в номере Марка Кондратюка на показательных выступлениях чемпионата России, а сегодня плакали на его прокате. Чем это можно объяснить?

Медведева: Это был первый раз, когда я полноценно смотрела его выступления — и короткую, и произвольную программу. На чемпионате России я его не видела. В ЦСКА , когда я там тренировалась до возвращения к Этери Георгиевне, у нас был разный лед. Так что я знала, что существует Марк, что он классный, но как он катается, я не видела. Рада, что в мужском катании у нас появляются такие звездочки, как Марк, которые так передают эмоции. От него сегодня был мощный выброс энергии. Этим можно объяснить мои эмоции.

— Недавно на ваших страницах в Instagram произошел резкий прирост подписчиков (неизвестные лица устроили накрутку подписчиков обеим фигуристкам. — «Газета.Ru»). Для вас важен статус самой популярной фигуристки?

Медведева: Видимо, для кого-то стороннего это важнее. Мы открывали аккаунты, и +12 тысяч у каждой. Тут и друг на друга не подумаешь.

Загитова: Мне не важен статус самой популярной фигуристки и сколько у меня подписчиков. Главное, чтобы они были живые, чтобы им была интересна моя личность, и чтобы как можно больше позитивных людей у меня было на страничке.

Медведева: Я дружу со многими блогерами, у которых многомиллионная аудитория, и из их опыта я знаю, что рекламодатели смотрят не на количество подписчиков, а на активность — кто заходит, комментирует, смотрит сторис. Поэтому я не понимаю намерения людей, которые это делают. Это бесполезно. Важно не количество, а их активность. То же самое, что сказала Алина.

— Не думаете ли вы подписаться друг на друга?

Медведева: А вы на меня подписаны?

Журналист: Да.

Медведева: А я на вас нет.

Журналист: То есть это такой ваш выбор?

Медведева: Да.

— Поделитесь впечатлениями от колоссальной поддержки фанатов, которые за короткий срок сделали много баннеров и придумали кричалки в вашу поддержку.

Загитова: Я уже давно решила, как будет называться моя команда, поэтому сразу побежала писать своим болельщикам, чтобы они были в курсе. Они сделали такой прекрасный флешмоб, такая поддержка колоссальная была… Я думаю, это сыграло большую роль в победе нашей команды. Так что спасибо им большое.

Медведева: А это последний вопрос? Давайте я тогда завершу финальной речью. Спасибо большое всем, в основном моим фанатам, с которыми мы сделали этот праздник для нашей команды. У меня до сих пор в голове не укладывается, как они умудряются протаскивать эти здоровенные баннеры, и сколько согласований нужно, чтобы пронести их в «Мегаспорт» (смеется).

Спасибо фанатам, что за один вечер подогнали все хлопушки и дуделки, которые мы использовали. Ребята скидывали с трибун — я ловила целый мешок. Думаю, что сегодняшний день подарил нашей команде самое большое количество эмоций — и плакали, и смеялись, и на попе катались.

Как капитан, от лица своей команды я скажу, что мы поражения сегодня не признаем. И мы гордимся тем, что мы получили приз зрительских симпатий, потому что люди знают, кого они выбирают. И финальный факт: лично я все деньги, полученные на этом турнире, отправляю на благотворительность.

Загитова: Сегодня все-таки есть победитель, и это «Красная машина». Все-таки кубок у нас. Спасибо большое за конкуренцию команде Жени, они показали хорошую, достойную борьбу и, к сожалению, проиграли, но сегодня удача оказалась на нашей стороне. Поэтому я хочу сказать еще раз огромное спасибо своей команде.