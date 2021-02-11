Эксперты не нашли психических отклонений у Гном Гномыча

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Как сообщал «Рамблер», ранее издание Starhit, сославшись на анонимные источники, написало, что семилетний сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр болен синдромом Аспергера.

Позднее продюсер заявила, что вместе с адвокатами смогла добиться возбуждения уголовного дела о клевете.

«Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у ребенка каких-либо психических расстройств, что, собственно, и так было понятно», — заявил Добровинский.

Он подчеркнул, что все написанное в статье об Александре Плющенко «является ложью».