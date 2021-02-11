Эксперты не нашли психических отклонений у Гном Гномыча

Экспертиза не выявила психических расстройств у сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом ТАСС заявил представляющий интересы семьи юрист Александр Добровинский.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание Starhit, сославшись на анонимные источники, написало, что семилетний сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр болен синдромом Аспергера.
Позднее продюсер заявила, что вместе с адвокатами смогла добиться возбуждения уголовного дела о клевете.
«Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у ребенка каких-либо психических расстройств, что, собственно, и так было понятно», — заявил Добровинский.
Он подчеркнул, что все написанное в статье об Александре Плющенко «является ложью».
«Это было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям. Уверен, что виновные в скором времени понесут наказание за содеянное», — подчеркнул адвокат.