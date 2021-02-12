Фигуристы РФ предложили ISU заменить гимн музыкой Чайковского

«Федерация фигурного катания на коньках России, проконсультировавшись с нашими ведущими специалистами Еленой Чайковской, Татьяной Тарасовой, Тамарой Москвиной, Алексеем Мишиным, согласилась с идеей использования в качестве замены гимна на награждении наших фигуристов на чемпионате мира первого концерта Чайковского», — передает РИА «Новости» слова Горшкова, отметившего, что соответствущая инициатива направлена в Международный союз конькобежцев (ISU).