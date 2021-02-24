Плющенко похвастался достижениями Гном Гномыча 

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видеозапись тренировки своего сына, на котором 8-летний Саша (Гном Гномыч) делает вращения.

В ролике Саша Плющенко обернулся вокруг своей оси 44 раза.

Ранее, как писал «Рамблер», Гном Гномыч опубликовал в Instagram видео своей тренировки в спортзале. В ролике юный спортсмен демонстрирует растяжку под руководством хореографа Галины Потдыковой, вытягивая ноги вверх и вниз под углом в 180 градусов. Пользователи пожалели ребенка и назвали тренировку «адской».