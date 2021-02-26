Тарасова одобрила полуголые фото Туктамышевой 

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом издания Sport24 заявила , что получила удовольствие от просмотра откровенных фото чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой . Она отметила, что у спортсменки красивое тело, а хейтерам посоветовала «заткнуться».

Речь о съёмке Туктамышевой для журнала Maxim. Анонс откровенной фотосессии появился на странице издания в Instagram. На одном опубликованном фото фигуристка изображена топлес, на другом — в прозрачном нижнем белье. Стилисты выбрали для спортсменки образ сексуальной любительницы мороженого. В интервью Туктамышева подчеркнула, что хотела бы познакомиться с режиссером Вуди Алленом и допустила съёмку в постельной сцене, если её «угостят мороженым».

«Прекрасная фотоссесия», — прокомментировала снимки Татьяна Тарасова.

Она подчеркнула, что ей понравились фотографии. Тем, кто не одобрил поступок спортсменки, она порекомендовала «заткнуться» и «не лезть, куда не надо». Туктамышева, по ее словам, — «большая девочка», которая лишний раз продемонстрировала, «какие красивые у нас фигуристки».