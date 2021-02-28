Плющенко: Косторной для Олимпийских игр нужен четверной прыжок 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
21 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 1
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 0
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
3 2
Гранада Гранада
21 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Байер Байер
Герта
Герта
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
4 0
Вердер Вердер
21 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 2
Севилья Севилья
22 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
23 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
3 0
Саутгемптон Саутгемптон
24 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
3 0
Эльче Эльче
26 февраля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:00
Ротор Ротор
26 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
26 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
27 февраля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
14:00
Уфа Уфа
Зенит
Зенит
16:30
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
19:00
ЦСКА ЦСКА
27 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Уэска Уэска
Севилья
Севилья
18:15
Барселона Барселона
Алавес
Алавес
20:30
Осасуна Осасуна
27 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Арминия Арминия
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Герта Герта
27 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
15:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
28 февраля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Спартак М
Спартак М
14:00
Рубин Рубин
Ахмат
Ахмат
16:30
Динамо М Динамо М
Краснодар
Краснодар
19:00
Урал Урал
28 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Вальядолид Вальядолид
Кадис
Кадис
18:15
Бетис Бетис
Гранада
Гранада
20:30
Эльче Эльче
28 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Унион
Унион
15:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Аугсбург Аугсбург
Байер
Байер
20:00
Фрайбург Фрайбург
28 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Сити
Лестер Сити
15:00
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Бёрнли Бёрнли
1 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Эвертон
Эвертон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
2 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 марта

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4 марта

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Эвертон Эвертон
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
23:15
Челси Челси
5 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Вильярреал Вильярреал
5 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Майнц Майнц
6 марта

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
16:30
Химки Химки
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
6 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
16:00
Хетафе Хетафе
Эльче
Эльче
18:15
Севилья Севилья
Кадис
Кадис
20:30
Эйбар Эйбар
6 марта

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:30
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
7 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Краснодар Краснодар
7 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Сельта Сельта
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Леванте Леванте
7 марта

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Вердер Вердер
Арминия
Арминия
20:00
Унион Унион
7 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед

Плющенко: Косторной для Олимпийских игр нужен четверной прыжок 

Газета.Ru и ещё 4 14 часов назад
Плющенко: Косторной для Олимпийских игр нужен четверной прыжок
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что чемпионке Европы — 2019 Алене Косторной для борьбы на Олимпийских играх необходимо освоить четверной прыжок, передает Olympic Channel.
Специалист также отметил, что без тройного акселя спортсменке будет тяжело бороться, однако она сможет его исполнять качественно, когда будет полностью здорова.

"Когда она перешла ко мне в группу летом, она была травмирована. Мы ждали две недели из-за этой травмы, потом начали тренироваться со старыми травмами. В нашем спорте важно быть здоровым. Но я знаю, Алена готова освоить четверной прыжок", — заявил Плющенко.

27 февраля в короткой программе в финале Кубка России Косторная заняла шестое место, допустив грубые ошибки на финальном каскаде. Ранее сообщалось, что Плющенко хочет привести Трусову и Косторную к медалям Олимпиады.
Видео дня. «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм»
Газета.Ru: последние новости
Фигурист Семененко стал победителем финала Кубка России Фигурист Семененко стал победителем финала Кубка России Фигуристку Слуцкую обокрала няня Фигуристку Слуцкую обокрала няня Туктамышева снялась в откровенной фотосессии Maxim Туктамышева снялась в откровенной фотосессии Maxim
Фигурное катание , Евгений Плющенко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение