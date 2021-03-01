Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию 

Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав сборной на чемпионат мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.
Мировое первенство, как сообщал «Рамблер», пройдет в Стокгольме 22-28 марта. Сегодня пресс-служба ФФККР обнародовала список фигуристов, которые представят Россию на нем. В соревнованиях среди женщин примут участие Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, среди мужчин — Михаил Коляда и Евгений Семененко.
Также Россию представят спортивные пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. В танцах на льду страну представят пары Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
В декабре Международный союз конькобежцев объявил об отмене финала Гран-при и чемпионата Европы по фигурному катанию 2021-го. Вице-президент организации Александр Лакерник объяснил это общим ухудшением в мире ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В апреле в Японии должен состояться командный чемпионат мира — последнее международное соревнование сезона 2020-2021 годов.