Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

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Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о дисквалификации бывшей фигуристки Марии Сотсковой сроком на 10 лет.

Исполком ФФККР принял решение 2 марта. Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации — 5 апреля 2030 года.

Осенью 2020 года в СМИ появилась информация, что Сотскова подделала медицинский документ, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме. Сообщалось, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на фуросемид, а после предоставила поддельную справку. 8 июля 20-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры.

Сотскова — трехкратный серебряный призер этапов серии Гран-при, серебряный призер финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер юношеского чемпионата мира и юношеской Олимпиады.