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Загитова рассказала о желании вернуться в большой спорт

Артём Кульша
5 часов назад
У фигуристки Алины Загитовой много раз возникало желание возобновить соревновательную карьеру. Об этом она сама сообщила РБК.
Загитова рассказала о желании вернуться в большой спорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры. Сегодня она рассказала, что в течение текущего сезона у нее много раз возникало желание вернуться.
Спортсменка сообщила, что, когда смотрит соревнования, порой ставит себя на место их участников, вспоминает свои ощущения. Она рассказала, что возобновить карьеру ей мешают некоторые моменты.
«Но есть и те (моменты. — Прим. ред.), которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим», — добавила Загитова.
В октябре-декабре 2020-го Загитова вела шоу «Ледниковый период». На прошлой неделе продюсер шоу Илья Авербух сообщил, что руководство Первого канала решит, продолжит ли она вести ее. Он признал, что фигуристке понадобилось время на то, чтобы понять, как вести себя естественно перед камерой, научиться работе с телесуфлером и сценарием. Авербух назвал Загитову большой умницей за то, что в ходе шоу она все время делала работу над ошибками, стремилась научиться.
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