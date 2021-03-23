В Госдуме осудили слова канадки Дюамель о Щербаковой

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«Что это за нападки от олимпийской чемпионки? Если она действительно переживает, пусть переживает за себя или за своих родственников. Зачем говорить такие вещи в преддверии чемпионата мира? Анна Щербакова совсем юная девочка, ещё не хватало, чтобы она переживала и читала гадкие новости

С одной стороны, вроде бы написано не так обидно, с другой — читать такое неприятно. У олимпийской чемпионки такой статус, что она должна быть выше всевозможных гадостей, которые она высказывает. Дюамель должна понимать, что и она когда-то была совершенно юным человеком. Ей ли не знать, что любое высказывание в адрес спортсмена перед стартами соревнований может отразиться на результатах.

Расценивать такой жест можно по-разному: либо она сказала не подумав — тогда она должна извиниться, либо это сделано с каким-то умыслом — в этом случае надо разбираться. Осуждаю поведение олимпийской чемпионки. Она же сама говорит, что Щербакова юная девочка Если она юная, зачем лезть в её сторону? Конечно, Дюамель начнёт оправдываться, ведь её начали обвинять в серьёзных вещах.

К сожалению, стало модной тенденцией, когда спортсмены стали обсуждать друг друга — мне это не нравится. Видимо, она хочет хайпануть, чтобы её помнили и не забывали. Согласен со многими людьми, которые стали осуждать слова олимпийской чемпионки.