Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на ОИ

Российские танцоры завоевали максимальную квоту для выступления в турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. На Олимпиаде выступят три танцевальных дуэта.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские фигуристки также обеспечили три квоты на предстоящие Игры, заняв весь пьедестал впервые в истории чемпионатов мира.