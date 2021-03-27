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Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпийские игры в танцах на льду

ТАССиещё 5
2 часа назад
Российские танцоры завоевали максимальную квоту для выступления в турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. На Олимпиаде выступят три танцевальных дуэта.
Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на ОИ
Фото: ТАССТАСС
По итогам выступления на чемпионате мира сумма мест двух лучших дуэтов не будет больше 13. Об этом стало известно после того, как произвольный танец показали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Александра Степанова и Иван Букин.
Произвольная программа танцоров - последний вид программы чемпионата мира в Стокгольме.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские фигуристки также обеспечили три квоты на предстоящие Игры, заняв весь пьедестал впервые в истории чемпионатов мира.
Фигурное катание,Иван Букин,Александра Степанова,Джонатан Гурейро,
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