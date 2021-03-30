У фигуристки Павлюченко диагностировали мононуклеоз

Мононуклеоз оборвал карьеры многих звёзд спорта. Но Дарья Павлюченко обязательно справится.

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Пара Дениса Ходыкина и Дарьи Павлюченко успела заслужить уважение специалистов и любовь зрителей. Вместе ребята, не добившиеся успеха в одиночном катании, собирают медали крупных турниров, поражают сложностью программ и рвутся на Олимпиаду.

Однако ровным и прямым путь к заветной мечте уже точно не будет. Дарья столкнулась с неприятной болезнью, загубившей не одну яркую карьеру.

Чем же так опасна «болезнь поцелуев»?

Пророческий совет от Тутберидзе

Золото Анастасии Мишиной Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме стало для российских спортивных пар первым за восемь лет, причём произошло это неслучайно. После долгого перерыва у нас появилась серьёзная внутренняя конкуренция в этой дисциплине. Сразу четыре российские пары имели реальные шансы завоевать медаль в Стокгольме, так что одному сильному и перспективному дуэту даже не нашлось места в составе. Эта участь постигла бронзовых призёров чемпионата Европы — 2020, двукратных бронзовых призёров чемпионата России Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Дуэт Даши и Дениса образовался в 2016 году после того, как ребята ушли из одиночного катания из-за проблем с прыжковыми элементами. Интересно, что Дарье перейти в парное катание посоветовала Этери Тутберидзе , у которой талантливая фигуристка проходила просмотр. Павлюченко прислушалась к мнению тренера не сразу — более полугода Дарья вообще не выходила на лёд и считала, что спорт остался в прошлом. Однако любовь к фигурному катанию оказалась сильнее, и Павлюченко согласилась попробовать себя в дуэте с Ходыкиным. Денис к тому моменту не сумел скататься с двумя партнёршами, зато с третьей попытки всё начало получаться.

Будущее российского парного катания

Под руководством Сергея Доброскокова Дарья и Денис быстро вошли в число лучших дуэтов мира. За три года пара выиграла юниорский чемпионат мира, завоевала бронзу взрослого чемпионата Европы, дважды была на пьедестале чемпионата России и в финале Гран-при. В этом сезоне Павлюченко и Ходыкин до последнего боролись за путёвку на взрослый чемпионат мира, но в финале Кубка России уступили Мишиной и Галлямову. Что случилось с победителями дальше, теперь знает вся страна.

По сложности элементов Даша и Денис уступают разве что новоиспечённым чемпионам мира. Их контент поражает: выбросы — тройной флип и тройной риттбергер, в качестве параллельного прыжка выбран флип — элемент, с которым могли справиться не все участники чемпионата мира в одиночных разрядах. Высокие качественные подкрутки, сложный тодес и необычные поддержки — это то, что отличает Павлюченко и Ходыкина, и заставляет думать: за этими ребятами будущее.

У Павлюченко нашли «болезнь поцелуев»

К сожалению, непопаданием на чемпионат мира неприятности для Даши и Дениса не ограничились. Партнёрша столкнулась с мононуклеозом. Это острая вирусная болезнь, при которой поражается иммунная и центральная нервная системы и верхние дыхательные пути. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, зачастую со слюной, из-за чего получила название «болезнь поцелуев». У пациента поднимается температура, появляется слабость и увеличиваются лимфоузлы. Во время мононуклеоза организм человека ослабевает, что провоцирует побочные заболевания. Но главная опасность в том, что вирус не исчезает из организма, а остаётся в нём пожизненно, то есть после выздоровления возможен рецидив.

Не уникальна болезнь Павлюченко и для фигурного катания. У легендарной парницы Алёны Савченко мононуклеоз выявили за месяц до Олимпийских Игр в Ванкувере. Спортсменка пропустила две недели тренировок, но благодаря своевременному лечению смогла вернуться на лёд и завоевать бронзу Игр-2010.

Когда Павлюченко вернётся на лёд?

Новость о болезни талантливой 18-летней фигуристки огорчила и встревожила болельщиков, и их можно понять. Последствия мононуклеоза непредсказуемы и реально могут представлять опасность для спортивной карьеры, однако и называть этот диагноз приговором неправильно. Само заболевание длится в среднем две-три недели, затем начинается восстановительный период. Пациенту лишь нужно соблюдать диету и заниматься физкультурой. В случае с Павлюченко приступить к тренировкам она сможет уже через месяц, поэтому мечты об олимпийской медали всё ещё реальны.

«Она заболела мононуклеозом, ей назначили интенсивное лечение. Врачи должны знать о сроках восстановления. Это всё-таки увеличение размера селезёнки. Лечение Даша проходит дома, а Денис тренируется по полной программе, исполняет все тройные. Нас ожидает олимпийский год, и мы намерены бороться.