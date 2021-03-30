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Этери Тутберидзе зарегистрировала ООО «Тим Тутберидзе» с уставным капиталом 10 тысяч рублей

Sport24
1 час назад
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «Тим Тутберидзе». Информация о нем появилась в базе данных системы проверки контрагентов «Контрагент.Про».
Тутберидзе зарегистрировала ООО «Тим Тутберидзе»
Фото: ТАССТАСС
ООО зарегистрировано 17 марта 2021 года. Тутберидзе указана как учредитель и генеральный директор. Уставной капитал организации составляет 10 тысяч рублей, находится она в Москве.
Напомним, Тутберидзе воспитала олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и Европы Алину Загитову, серебряного призера Игр, двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву, чемпионку мира Анну Щербакову, чемпионку Европы Алену Косторную, чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву и других известных фигуристок.
Фигурное катание,Камила Валиева,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Евгения Медведева,Анна Щербакова,
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