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Евгений Плющенко: «Отберите уже телефон у Лайшева»

Sports.ru
2 часа назад
Накануне Лайшев дал несколько интервью, в которых сказал, что Трусова обещала ему вернуться в прежнюю школу. Фигуристка перешла от Тутберидзе в академию Плющенко в мае прошлого года.
Евгений Плющенко: «Отберите уже телефон у Лайшева»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Аааа! Отберите уже телефон у Лайшева. Скоро уже 2 апреля», – написал Плющенко.
Первый тренерский сезон остудил Евгения Плющенко: прогресс только у одной фигуристки, две уже сбежали – и пока от него никакой рефлексии
Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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