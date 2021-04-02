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Фигуристка Щербакова занялась инвестициями

Газета.Ru
2 часа назад
Действующая чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова занялась инвестициями. Об этом она рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Фигуристка Щербакова занялась инвестициями
Фото: РИА НовостиРИА Новости
17-летняя спортсменка заявила, что не склонна к спонтанным тратам.
«Я не трачу деньги, а коплю их. У меня пока нет конкретной идеи, куда их вложить, но мои родители мне помогают. Папа, например, рассказывает, куда и как выгоднее вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а работали.
Занимаюсь ли инвестициями? Да, вкладываюсь в акции», — сказала Щербакова.
На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки заняли весь пьедестал. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.
После победы Щербакова выразила благодарность своей наставнице Этери Тутберидзе за совместную работу. 17-летняя спортсменка заявила, что одним из главных секретов успеха в спорте является полное взаимопонимание с тренером.
Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал новые подробности о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.
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