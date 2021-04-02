Фигуристка Щербакова занялась инвестициями

17-летняя спортсменка заявила, что не склонна к спонтанным тратам.
«Я не трачу деньги, а коплю их. У меня пока нет конкретной идеи, куда их вложить, но мои родители мне помогают. Папа, например, рассказывает, куда и как выгоднее вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а работали.
Занимаюсь ли инвестициями? Да, вкладываюсь в акции», — сказала Щербакова.
После победы Щербакова выразила благодарность своей наставнице Этери Тутберидзе за совместную работу. 17-летняя спортсменка заявила, что одним из главных секретов успеха в спорте является полное взаимопонимание с тренером.
Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал новые подробности о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.