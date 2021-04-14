Фигурист Маттео Риццо заболел коронавирусом

Многие спрашивали меня о причине, из-за которой я не поехал на командный чемпионат мира. Также многие поняли, что у меня положительный тест на коронавирус, к сожалению. Поэтому я не могу выходить на улицу и остаюсь в своей комнате. Сейчас проведу 14 дней карантина, а после этого сдам ещё один ПЦР-тест.