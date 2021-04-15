«Просто загляденье!»: Ягудин о прокате Туктамышевой

Фото: Александр Мысякин, Sport24 Александр Мысякин, Sport24

«Боже мой, просто загляденье! Капитан нашей команды, императрица! Она в очередной раз доказывает это

Это был безупречно выполненный, просто идеальный тройной аксель в самом начале короткой программы. Браво, Лиза!

Этой программой можно только восхищаться. Она купается в этой программе, наслаждается каждой ноткой, каждым своим движением.

Просто круто! Лизка, большое тебе спасибо! Чистейший прокат. Круто, круто, круто!» — сказал Ягудин в прямом эфире Первого канала.