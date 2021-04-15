«Просто загляденье!»: Ягудин о прокате Туктамышевой

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин
оценил прокат российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой
на командном чемпионате мира в японской Осаке. После короткой программы Туктамышева занимает второе место, уступая только соотечественнице Анне Щербаковой
.
Фото: Александр Мысякин, Sport24Александр Мысякин, Sport24
«Боже мой, просто загляденье! Капитан нашей команды, императрица! Она в очередной раз доказывает это
Это был безупречно выполненный, просто идеальный тройной аксель в самом начале короткой программы. Браво, Лиза!
Этой программой можно только восхищаться. Она купается в этой программе, наслаждается каждой ноткой, каждым своим движением.
Просто круто! Лизка, большое тебе спасибо! Чистейший прокат. Круто, круто, круто!» — сказал Ягудин в прямом эфире Первого канала.
Туктамышева заработала 80.35 баллов, а Щербакова набрала 81.07 баллов.