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Переболевшая COVID-19 Синицина рассказала о своем самочувствии

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, которая выступает в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым, рассказала о состоянии своего здоровья, передает "Спорт-Экспресс".
Переболевшая COVID-19 Синицина рассказала о здоровье
Фото: газета.ругазета.ру
По ходу сезона спортсменка переболела коронавирусной инфекцией, а восстановление заняло у нее достаточно долгое количество времени. Пара была вынуждена пропустить чемпионат России.
"Сейчас все вроде хорошо, слава богу. Поэтому совсем скоро будем приступать к работе над новыми постановками. И одновременно продолжать поддерживать здоровье, потому что это требуется. Требуется всегда. С легкими все хорошо", - заявила фигуристка.
На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме пара завоевала золотые медали, также Синицина и Кацалапов вместе со сборной России выиграли командный чемпионат мира. Ранее сообщалось, что Синицина поделилась мыслями о победе сборной России на командном чемпионате мира.
Сборная России не оставила соперникам шанса. Ближайшего преследователя — команду США — национальная команда обошла на 15 баллов.
Фигурное катание,Виктория Синицина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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