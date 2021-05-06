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Плющенко похвалился коляской за €3800 для младшего сына

News.ru
9 часов назад
Евгений Плющенко по возвращению с Мальдив вывез на прогулку младшего сына Арсения в дорогущей коляске за 3800. Это всё тот же любимый бренд семьи — Dior синего и бежевого цветов.
€3800 стоит коляска младшего сына Плющенко
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressPavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Видео с прогулки фигурист опубликовал в Instagram, спортсмен гуляет по саду. Младший сын Рудковской и Плющенко уже заметно подрос, поэтому родители и приобрели для него новую коляску. Её цена указана на итальянском сайте бренда.
Арсюха на новом транспорте, — сообщил подписчикам звёздный папа.
Подписчики, в свою очередь, осыпали фигуриста комплиментами. Многие заявили, что любуются отцовством Плющенко. «Шикарная коляска! Евгений, Вы очень хороший отец!!!», «Так мило и красиво», «Вы Идеальный пример отца», «Пускай растет вам на радость», написали в комментариях пользователи.
Это уже вторая коляска фирмы Dior для маленького Арсения Плющенко. Интересно, что за первую, которую демонстрировала мама малыша Яна Рудковская, подписчики осыпали продюсера упрёками и обвинили в сибаритстве, а не миловались ею, как её мужем.
Как сообщалось ранее, великие тренерские планы Евгения Плющенко рушатся на глазах. Только за один сезон академию двукратного олимпийского чемпиона покинули пять сильных фигуристов.
Фигурное катание,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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