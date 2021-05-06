€3800 стоит коляска младшего сына Плющенко

Подписчики, в свою очередь, осыпали фигуриста комплиментами. Многие заявили, что любуются отцовством Плющенко. «Шикарная коляска! Евгений, Вы очень хороший отец!!!», «Так мило и красиво», «Вы Идеальный пример отца», «Пускай растет вам на радость», написали в комментариях пользователи.
Это уже вторая коляска фирмы Dior для маленького Арсения Плющенко. Интересно, что за первую, которую демонстрировала мама малыша Яна Рудковская
, подписчики осыпали продюсера упрёками и обвинили в сибаритстве, а не миловались ею, как её мужем.