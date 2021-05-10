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Туктамышева взволновала подписчиков фото с отпечатками ладоней на ягодицах

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взволновала подписчиков фотографиями в купальнике. Серию снимков она опубликовала в Instagram.
Туктамышева показала фото с отпечатками ладоней на ягодицах
Фото: ReutersReuters
Спортсменка выложила сделанные с разных ракурсов фото с морского побережья. На одной из них на ягодицах фигуристки видны отпечатки ладоней. К публикации оставили сотни восторженных комментариев.
«Вызывайте пожарных», — написала nastasya_skh. «Какая же Вы все-таки хулиганка, Елизавета», — отметил olegandrienko67. «Более тонкий есть купальник?» — поинтересовался bumerang7713.
В марте Туктамышева завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. В ее активе также победа на первенстве планеты-2015. В том же году она завоевала главный приз на чемпионате Европы.
В конце февраля Туктамышева поучаствовала в эротической фотосессии для журнала Maxim. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.
Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,
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