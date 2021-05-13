Туктамышева показала откровенные фото с отдыха на Мальдивах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram фотографии из отпуска, который она проводит на Мальдивах в компании подруг, и порадовала своих подписчиков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На снимках спортсменка и ее подруги предстали перед поклонниками в ярких купальниках.

«Если видно, что я улыбаюсь, значит рядом еда, либо солнце!» - подписала фото Туктамышева.

Фанаты фигуристки отметили, что она и ее подруги прекрасно выглядят и видно, что отдых идет Туктамышевой на пользу.

«Красотки», - написал serjo_mefi4.

«Солнечные зайчики!» - восхитился advokatgareev.

«Какие прекрасные девочки», - отметил s.s.22.80.

Как сообщал «Рамблер», ранее в продажу поступил мартовский номер журнала Maxim с Туктамышевой на обложке. На ней она запечатлена в нижнем белье и чулках. Стилисты журнала выбрали для спортсменки образ сексуальной любительницы мороженого.