Туктамышева показала откровенные фото с отдыха на Мальдивах

«Если видно, что я улыбаюсь, значит рядом еда, либо солнце!» - подписала фото Туктамышева.
Фанаты фигуристки отметили, что она и ее подруги прекрасно выглядят и видно, что отдых идет Туктамышевой на пользу.
«Красотки», - написал serjo_mefi4.
«Солнечные зайчики!» - восхитился advokatgareev.
«Какие прекрасные девочки», - отметил s.s.22.80.
Как сообщал «Рамблер», ранее в продажу поступил мартовский номер журнала Maxim с Туктамышевой на обложке. На ней она запечатлена в нижнем белье и чулках. Стилисты журнала выбрали для спортсменки образ сексуальной любительницы мороженого.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что получила удовольствие от просмотра откровенных фото чемпионки мира. Она отметила, что у Елизаветы Туктамышевой красивое тело, а хейтерам посоветовала «заткнуться».