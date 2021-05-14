По стопам Загитовой: Медведева не вернётся в большой спорт

Это было ожидаемо и неизбежно, а оглашение состава сборной России по фигурному катанию на грядущий олимпийский сезон только подтвердило все догадки. Евгении Медведевой нет в составе национальной команды, и это, кажется, конец профессиональной карьеры фигуристки. Рассказываем, почему отсутствие Медведевой и Загитовой совсем не удивляет и что будет с будущим двукратной чемпионки мира.

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Медведева подержала интригу

Окончательно стало понятно, что олимпийская чемпионка Алина Загитова больше не вернётся в большой спорт в преддверии минувшего сезона, когда фигуристка сначала не попала, так же как и сегодня, в состав сборной, а потом ушла в «Ледниковый период». Собственно, Загитовой-то было особо незачем возвращаться. Обладательница Большого шлема в фигурном катании давно уже нашла более приятный способ времяпрепровождения.

Другое дело — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она до последнего держала интригу. Сначала фигуристка показалась на контрольных прокатах сборной в начале сезона, затем шокировала всех возвращением к Этери Тутберидзе после 2,5 года сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером . Как раз с этим камбэком были связаны главные надежды болельщиков Медведевой. Кто, если не она, поможет фигуристке спасти карьеру?

В итоге всё сложилось не так удачно, как многие предполагали. Из-за проблем со здоровьем фигуристка пропустила весь сезон. Однако стоит заметить, что даже это обстоятельство не позволило окончательно сломить веру некоторых. Удачные выступления на шоу (да-да, теперь даже к шоу приковано большое внимание) породили новые разговоры о возвращении Медведевой в большой спорт.

Сегодня же все разговоры должны закончиться. Медведевой в списках сборной нет, а значит, на поездку в Пекин она рассчитывать не может. Члены федерации сделали ставку на тех, кто в этом сезоне давал результат, хоть какой-то (отсылка к Алёне Косторной, которая попала в резервный состав сборной). И это максимально справедливое решение. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, в сборную не могут попасть люди, которые не прошли правила отбора.

Они выступали в этом сезоне? Вы их видели? Есть правила, которые нужно выполнять, чтобы попасть в сборную, — сказала Тарасова корреспонденту NEWS.ru.

Сама Евгения Медведева тоже поддержала решение федерации. Она считает, что спортивный принцип важнее всего.

Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас, — написала Медведева в Instagram.

Более того, двукратная чемпионка мира убеждена, что пропуск сезона — это не конец. По её мнению, фигуристы могут не выступать даже несколько лет, а затем вернуться. И это действительно так. В теории непопадание в состав сборной — это не приговор, но на практике (а точнее в случае Жени) это именно так.

Спортивная карьера — всё?

Анна Щербакова, Нынешние реалии женского одиночного катания таковы, что выдержать более одного олимпийского цикла практически невозможно. Одно поколение с молниеносной скоростью сменяет другое, а каждая отдельно взятая фигуристка находится на высоте максимум один-два сезона. Поколение Загитовой и Медведевой уже ушло, и причём давно. Тот уровень сложности программ, который подвластен Жене на данный момент, просто детский лепет по сравнению с тем, что показывают Александра Трусова Камила Валиева и даже Елизавета Туктамышева

Последнюю фигуристку мы вспомнили не случайно. Вы наверняка задаётесь мысленно вопросом: а почему Женя не сможет, если могла Лиза? Она и старше, она и менее компонентная, менее любима судьями. Всё так.

Но проблема в том, что Лиза — это исключение из правил. А исключение на то и является исключением, что оно не может быть чем-то системным, частотным. Двух Туктамышевых одновременно в омолодившейся женской «фигурке» быть не может.

Второй момент — Лиза в возрасте Медведевой уже владела и исполняла тройной аксель. Женя не имеет в своём арсенале ни одного элемента ультра-си. И освоить в 20+ сложный прыжок ей вряд ли удастся. А без этих прыжков, как мы знаем, конкурировать невозможно. Женя это понимает как никто другой.

Ну и напоследок. Чтобы быть конкурентоспособной в нынешних реалиях, нужно пахать на износ, а не выступать в многочисленных шоу. Мало того что Женя покаталась в турне по России с шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе, так ещё с июня по сентябрь фигуристка будет выступать в шоу Ильи Авербуха в паре с Александром Энбертом . Мы ничего не имеем против шоу. Разговор о другом: совмещать такой насыщенный график показательных выступлений и всевозможных съёмок со спортивной карьерой просто-напросто невозможно. Или полное погружение в спорт, или ничего. И Женя, кажется, сделала выбор.