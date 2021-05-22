"Есть жестокость": Ягудин о российском спорте

В спорте нужны жесткий подход и требовательный тренер. Но спортсмен должен отличать требовательность от жестокости. Об этом заявил четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин , рассуждая о жестокости и абьюзе в большом спорте.

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«Сам я никогда с абьюзом (психологическое насилие — прим. ред.) не встречался в фигурном катании. Есть более требовательные тренеры и менее требовательные, это да И есть оправданная жесткость, а есть жестокость. < > В спорте нужен жесткий подход, чтобы была дисциплина и была работа», — отметил Ягудин в интервью «Ридусу».

Беседа со знаменитым фигуристом проходила на съемках мини-сериала о фигурном катании «Последний Аксель», где поднимается тема абьюза и домашнего насилия.

Спортсмен отметил, что видел факты настоящего насилия в спорте только в роликах в Сети. По его мнению, тему абьюза и насилия нужно обсуждать очень аккуратно: чтобы, во-первых, не делать абьюзера или преступника героем, а во-вторых, не нарушать права жертв насилия.

Ранее олимпийский чемпион осудил «Первый канал». Его не устроило распространение ложной информации о себе.