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Ягудин рассказал о жестокости в российском спорте

Ura.Ru
10 часов назад
В спорте нужны жесткий подход и требовательный тренер. Но спортсмен должен отличать требовательность от жестокости. Об этом заявил четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин, рассуждая о жестокости и абьюзе в большом спорте.
"Есть жестокость": Ягудин о российском спорте
Фото: ТАССТАСС
«Сам я никогда с абьюзом (психологическое насилие — прим. ред.) не встречался в фигурном катании. Есть более требовательные тренеры и менее требовательные, это да И есть оправданная жесткость, а есть жестокость. < > В спорте нужен жесткий подход, чтобы была дисциплина и была работа», — отметил Ягудин в интервью «Ридусу».
Беседа со знаменитым фигуристом проходила на съемках мини-сериала о фигурном катании «Последний Аксель», где поднимается тема абьюза и домашнего насилия.
Спортсмен отметил, что видел факты настоящего насилия в спорте только в роликах в Сети. По его мнению, тему абьюза и насилия нужно обсуждать очень аккуратно: чтобы, во-первых, не делать абьюзера или преступника героем, а во-вторых, не нарушать права жертв насилия.
Ранее олимпийский чемпион осудил «Первый канал». Его не устроило распространение ложной информации о себе.
Ягудин, которому сейчас 41 год, является заслуженным мастером спорта России. Он олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), обладатель многих других наград. Имя Ягудина увековечено в зале славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
Фигурное катание,Алексей Ягудин,Ридус,
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