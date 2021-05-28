Вынужденная мера: почему фигуристы меняют гражданство

Это наверняка вынужденная мера. У нас в стране действительно большая конкуренция, очень много хороших фигуристов. Всегда могут возникнуть мысли: ради чего кататься, если даже не можем попасть в сборную? Они столько занимаются фигурным катанием, им хочется выступать на международных стартах. И они не первые такие. Много наших соотечественников, которые выступали за другие сборные и добивались высоких результатов, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Честно, я поражаюсь, как он умудрился затесаться в сборную Швейцарии. Это довольно консервативная страна. Ладно, сборная Белоруссии, Азербайджан — там получить гражданство попроще. А в Швейцарии, кроме своих, никого не признают. Выступать за Швейцарию — круто. Дай бог, чтобы у обоих всё получилось, — отметила она.