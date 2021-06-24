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Чемпионат Европы по футболу 2020

Ирина Слуцкая впервые встала на коньки после перелома ноги

Чемпионат.com
1 час назад
Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая сообщила, что впервые после перелома ноги смогла встать на коньки.
Слуцкая впервые встала на коньки после перелома ноги
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я вернулась! Не знаю, заметили ли вы, что меня не было Но меня не было. У меня был, как это модно говорить, „Инстаграм“-детокс. Проще говоря — перерыв. Устала от листания ленты, „сторис“ и прочего и решила просто от-дох-нуть! У вас такое бывает? Кстати, у меня много новостей! Отправила Варюху на ледовые сборы, а сама уехала во Владимир и провожу тут свои ледовые сборы. И ещё, я наконец-то встала на лёд после перелома ноги! В карусели доказательство. Так что принимаю поздравления», — написала Слуцкая.
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.
Фигурное катание,Ирина Слуцкая,
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