Слуцкая впервые встала на коньки после перелома ноги

«Я вернулась! Не знаю, заметили ли вы, что меня не было Но меня не было. У меня был, как это модно говорить, „Инстаграм“-детокс. Проще говоря — перерыв. Устала от листания ленты, „сторис“ и прочего и решила просто от-дох-нуть! У вас такое бывает? Кстати, у меня много новостей! Отправила Варюху на ледовые сборы, а сама уехала во Владимир и провожу тут свои ледовые сборы. И ещё, я наконец-то встала на лёд после перелома ноги! В карусели доказательство. Так что принимаю поздравления», — написала Слуцкая.