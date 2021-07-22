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«Вы — больше не мой идол»: фигуристы ответили Навке на слова о гимнастах

News.ru
59 минут назад
Зарубежные фигуристы раскритиковали российскую экс-коллегу Татьяну Навку за слова о мужчинах в художественной гимнастике. Дискуссия развернулась в Instagram.
Фигуристы разочаровались в Навке после ее слов о гимнасте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду француженка Габриэлла Пападакис заявила, что ей грустно, что в 2021 году существует такое ограничение свободы и отсутствие уважения к другим людям и способам их самовыражения.
Схожего мнения придерживается призёр первенств мира в танцах на льду Кейтлин Уивер.
Мне жаль, что вы не можете посмотреть шире своего опыта. Вы всегда были идолом для меня. Ваш пост стал для меня осознанием грустной правды, так как вы больше для меня таковым не являетесь, — написала она в сторис.
В среду, 21 июля, Татьяна Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она назвала его женским и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.
Фигурное катание,Кейтлин Уивер,Татьяна Навка,
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