Трансгендерам-фигуристам разрешили участвовать в женских соревнованиях

Трансгендерам-фигуристам разрешили принимать участие в женских соревнованиях. Новые правила опубликовал Международный союз конькобежцев на своем сайте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В сообщении сказано, что для мужчин и женщин правила отличаются. В релизе говорится, что для перехода из женской категории в мужскую, нужно показать письменное заявление о том, что гендерная идентичность является мужской.

Если фигурист-трансгендер начинает гормональную терапию, то он не может вернуться обратно в женскую категорию, передает РБК.

Уточняется, что для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен быть ниже 5 нмоль/л на протяжении года до первого состязания и во время всего последующего соревновательного периода.